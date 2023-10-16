Memur-Sen Kadın Komisyonu İl Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Memur-Sen Kadın Komisyonu'nun İl Divan Kurulu toplantısı, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın'ın katılımıyla Burdur'da düzenlendi. Toplantıda sendikal yürüyüşlerinin başlangıcından bugüne kadar olan süreç anlatıldı ve teşkilatın büyümesi vurgulandı.

MEMUR-Sen Kadın Komisyonu'nun İl Divan Kurulu toplantısı Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Memur-Sen Kadın Komisyonu'nun İl Divan Kurulu toplantısı Burdur Öğretmenevinde düzenledi. Toplantıya Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın da katıldı. Toplantıdaki konuşmasında sendikal yürüyüşlerinin 7 inanmış arkadaşla başladığını anlatan Sıdıka Aydın, Bir çekmeceyle başladı hikayemiz. 30 yıllık bir hikaye, 90'lı yılların konjonktürü. Büyük bir vesayet var ve o vesayeti gün gelip 1 milyonu geçeceğini hiç aklının köşesine getirmeyen 7 inanmışla başlayan bir hikaye var. O dönem ceplerinden para getirerek sendikal çalışmaları yapan 7 inanmış arkadaşla başladı. Şu an Mayıs 2023 itibarıyla 1 milyon 50 bini geçen büyük bir teşkilat, büyük bir örgütlü gücü var. Bu bir hikaye değil. Bu bir gerçek. Bedel ödenerek buralara geldik dedi.

Sıdıka Aydın, İbn-i Haldun 'Coğrafya kaderdir' diyor ama bizim coğrafya kedere dönüşmüş durumda. Dört etrafımızda sıcak savaş, Ortadoğu kaynıyor. Ama ne gören, ne duyan, ne cümle kuran var. İyi ki bizim milletimiz var. Merhametiyle medeniyetinden güç alan bir milletimiz var. Nerede bir mağdur olursa en önce koşan. Türk milleti dünyanın her yerine koşuyor elhamdülillah diye konuştu.

Memur- Sen Burdur Şube Başkanı Murat Bulut, Bir teşkilat heyecanını, enerjisini kaybetmemişse o teşkilatın önünde hiçbir güç duramaz dedi.

Memur- Sen Kadın Komisyonu Burdur Şube Başkanı Rahşan Ozan da Sendikalı kadınlar olarak mücadelemizin geçmişin de nasıl bulunduysak bugün de teşkilatlarımızla etkin olarak bulunuyoruz. Kadın komisyonlarımız birer okul niteliğindedir diye konuştu.

Konuşmaların ardından Memur- Sen Şube Başkanı Murat Bulut, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın'a plaket takdim etti. (DHA)