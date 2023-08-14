Hükümet, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı için teklifini sundu. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 35 zam teklif edildi. Peki, Memur Sen hükümetin teklifine ne dedi? Memura ne kadar zam var, geldi mi? İşte detaylar…

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar ikinci kez bir araya geldi. Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurdu. Buna göre, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Memurlar 2 yıl için toplamda yüzde 110 zam istemişti. Peki, Memur Sen hükümetin teklifine ne dedi? Memura ne kadar zam var, geldi mi?İşte detaylar…

MEMUR SEN HÜKÜMETİN TEKLİFİNE NE DEDİ?

Zam teklifini açıklayan Bakan Işıkhan, "Bilindiği gibi 2023 Ocak ayında kamu görevlerine yüzde 30 artış yaptık. Ayrıca Temmuz ayında 8077 lira seyyanen zam yaparak en düşük Memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttik. Gerek Ocak gerekse Temmuz'daki artışların enflasyon farkı alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini vurgulamak isterim. Kamu görevlilerine Ocak 2024'te yüzde 25 oranında enflasyon farkı vereceğimizi öngörüyoruz. 2023 zammından ilave refah farkından verileceğini kaynaklandığını belirtmek isterim. 2024 yılında ilk 6 ay içinde yüzde 10 sonraki 6 ay için yüzde 10 artacağını imza altına almıştık." demişti. Memur Sen ise bugün açıklamada bulunarak "Kabul etmiyoruz, revize edilmeli" ifadelerini kullandı.

MEMURA NE KADAR ZAM VAR, GELDİ Mİ?

Memur Sen hükümetin teklifini kabul etmedi. Hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMALI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.