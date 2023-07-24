Memur Sen, 2024-2025 yıllarını kapsayan memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme teklifini açıkladı. Memur-Sen 2024-2025 toplu sözleşme teklifi nedir? Toplu sözleşme kararları ne zaman uygulanır? sorularına yanıt aranıyor. Memur-Sen 2024-2025 toplu sözleşme teklifi nedir ve Toplu sözleşme kararları ne zaman uygulanır gündeme geliyor. Peki, Memur-Sen 2024-2025 toplu sözleşme teklifi nedir? Toplu sözleşme kararları ne zaman uygulanır?

Memur-Sen 2024-2025 toplu sözleşme teklifi nedir? Toplu sözleşme kararları ne zaman uygulanır? sorularına yanıt aranıyor. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü itibariyle başlayacak. Memur-Sen 2024-2025 toplu sözleşme teklifi nedir? Toplu sözleşme kararları ne zaman uygulanır? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR-SEN 2024-2025 TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİ NEDİR?

Memur Sen, 2024-2025 yıllarını kapsayan memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme teklifini açıkladı. Zammın önümüzdeki yıl 6 yerine 3'er aylık dönemde yapılmasını isteyen Memur-Sen, 2024'te yüzde 70, 2025'te ise yüzde 40 olmak üzere 2 yıl için toplamda yüzde 110 zam istedi.

TOPLU SÖZLEŞME KARARLARI NE ZAMAN UYGULANIR?

2024 yılında zammın 3'er aylık dönemde yapılmasını isteyen Memur-Sen, önümüzdeki yıl için yüzde 70, 2025 yılı için ise yüzde 40 zam istedi. Böylece Memur-Sen'in 2 yıllık zam talebi yüzde 110 oldu.

Memur-Sen'in diğer talepleri şöyle: