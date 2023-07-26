2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme teklifini geçtiğimiz gün açıklayan Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, katıldığı canlı yayında memur zammına ilişkin konuştu. Peki, Memur maaşlarına zam yapılacak mı? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaşlarına zam yapılacak mı? Sorusu, son günlerde yapılan açıklamaların ardından merak edildi. Memur Sen, hafta başında 2024-2025 yıllarını kapsayan memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme teklifini açıkladı. Memur-Sen, 2024'te yüzde 70, 2025'te ise yüzde 40 olmak üzere 2 yıl için toplamda yüzde 110 zam ve kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 TL kira yardımı yapılmasını istedi. Peki, Memur maaşlarına zam yapılacak mı? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK MI?

En düşük memur maaşının 22 bin lira olarak açıklanmasına değinen Yalçın, "En düşük maaş derken hizmetli maaşı ve bekar maaşı ifade edilir. Burada evli, eşi çalışmayan, çocuk yardımı, eş yardımı alan üzerinden hesaplandığı için 22 bin lira olarak ifade ediliyor. Memurlar olarak 1650 TL alacağımız var. Önce bu söz yerine getirilmeli" şeklinde konuştu.

Kira artışlarına dikkat çeken Yalçın, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." dedi.