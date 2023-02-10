Memur maaşı ödeme tarihi ile ilgili Maliye Bakanlığı tarafından önemli açıklama geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler ile sarsıldı. Depremden birçok il hasar gürülken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde AFAD ekipleri arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Peki, Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaş ödemeleriler erken mi yatacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler ile sarsıldı. Depremden birçok il hasar görülen binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde AFAD ekipleriarama kurtarma faaliyetlerini sürtülürken Hazine Maliye Bakanlığından 657 tabi tüm personellerin maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceğine yönelik açıklama geldi. Peki, Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaş ödemeleriler erken mi yatacak? Memur maaşları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

MEMURLAR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?

Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından memur maşlarının ödeneceği tarih 4 gün erkene çekildi. Buna göre ülke genelinde tüm Memurlar 11 şubat Cumartesi günü Şubat ayı maşlarını alacak.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

Memur maaş ödemeleri ayın 15'inde yapılmaktadır. Ancak Şubat ayı için alınan kararla ödeme tarihi öne çekilerek maaşlar erken tarihte yatacak.

MEMUR MAAŞLARI NE KADR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanacak. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseltirdi.