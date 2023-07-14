Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, memur maaşlarına yapılan zamla en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye, ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 TL'ye çıkarıldı.

Memur maaşları, yeni zamlar ile birlikte gündeme gelen konular arasında yerini aldı. Asgari ücret zammı ve emekli zammının yanı sıra internet üzerinde memur maaşları araştırılıyor. Memur maaş zamları meclisten geçti mi? Sorusu, konu hakkında en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, Memur maaşları ne kadar oldu? Memur maaş zamları meclisten geçti mi? Memur maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapıldı?

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Memur maaşlarına yapılan zamla ilgili konuşan Erdoğan, "En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama memuru maaşı ise 25 bin 15 liraya çıkarıldı. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Memur maaş düzenlemesini Meclisimizin takdirine sunduk. En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde ilave olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapıyoruz. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.