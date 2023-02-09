Memur maaşları maaşlar 11 şubat mı yatacak? Maaşlar Cumartesi mi (ERKEN) yatacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzalı genelgeye göre, Türkiye genelinde aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanların 15 Şubat'ta ödenmesi gereken tüm hak edişleri, erkenden ödenecek. Peki, Memur maaşları maaşlar 11 şubat mı yatacak? Maaşlar Cumartesi mi yatacak?

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde memur aylıkları ile sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin erkendenödeneceğini duyurdu. Peki, maaşlar Cumartesi mi yatacak? Memur maaşları maaşlar 11şubat mı yatacak?

MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzalı genelgeye göre, Türkiye genelinde aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanların 15 Şubat'ta ödenmesi gereken tüm hak edişleri, 11 Şubat Cumartesi günü ödenecek.

Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecek.

İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirler alınacak.