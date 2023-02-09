Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, 60 binden fazla insan ise yaralandı. Peki, Memur maaşları erken ödenecek mi, ne zaman ödenecek? Memur maaşları ne zaman yatacak?

Enkaz altından birbirine sarılı olarak çıkarılan baba ve kızına acı veda

Memur maaşları erken ödenecek mi? Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, 60 binden fazla insan ise yaralandı. Peki, Memur maaşları erken ödenecek mi, ne zaman ödenecek? Memur maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ?

Türkiye genelinde memur maaşları 15 Şubat yerine 11 Şubat'ta ödenecek. Söz konusu genelge, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlandı.

11 ŞUBAT'TA ÖDENECEK

Deprem bölgesinde çalışmalar sürerken Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ildeki memur maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayınladı. Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararı tüm Türkiye için genişletildi. Buna göre Türkiye genelindeki tüm memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek. Memurlar maaşlarını normalde 15 Şubat'ta alıyordu.