Memur maaşları erken mi yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatacak mı 2022?

Memur maaşları ne zaman yatacak? Her ayın 15'inde hesaplara yatırılan memur maaşlarının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Önümüzdeki hafta idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte memur maaş ödeme takvimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Maaşlar bayramdan önce yatacak mı 2022? Memur maaşları erken mi yatacak?

MEMUR MAAŞLARI ERKEN MI YATACAK?

Memur maaşları her ayın 15'inde ödenmektedir. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşların erken ödeneceğinin müjdesini vermişti. Ancak bu yıl henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MAAŞLAR BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI 2022?

Memurlar bayram öncesi maaşların yatmasını talep etseler de Ramazan Bayramı'nın 1. gününün normal maaş gününden 2 hafta önce olması nedeniyle ödeme gününü değişmesi beklenmiyor.

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