Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Memur maaşları Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı?

Son enflasyon verisi ile belirlenecek yeni emekli ve memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde kesinleşiyor. Bir süredir gündemden düşmeyen "memur maaşı ne kadar olacak" sorusu yanıt buluyor. Peki, Zamlı emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce hesaplara yatar mı? 2022 Memur maaşları Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı? İşte detaylar haberimizde...

ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

27 Haziran Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, zamlı maaşların ne zaman ödeneceğine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaş ödemelerine Temmuz zammının bu ay yansıyacağını ve bayram öncesi hesaplara geçeceğini şu sözlerle ifade etti:

"Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bilaistisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur."

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından son dakika açıklandı! Yeni maaşları belirleyecek oran şöyle:

Enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti.