Milyonlarca emekli ve memur Temmuz zamlarını bekliyor. Kurban Bayramı bu sene 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Kurban Bayramı'ndan önce memur maaşları yatar mı? İşte detaylar haberimizde...

MEMUR TEMMUZ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Memur maaşlarında yapılacak net artış 4 Temmuz'da belli olacak. Zamlı maaşlarını almak için sabırsızlanan memurlar Kurban bayramı nedeniyle maaşların erken hesaplara yatırılmasını bekliyor. Ancak bu konuya dair henüz bir açıklama gelmedi. Temmuz ayının zam ve maaş artış ayı olduğu için erken hesaplara yatması oldukça zor görünüyor.

MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Memur maaşları normal şartlarda ayın 15'inde hesaplara yatar. Ramazan bayramında memur maaşları erken yatırılmıştı. Kurban bayramında maaşların erken yatırılacağına dair henüz bir duyuru gelmedi.

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memurların maaşlarına yapılacak zam oranı 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyon rakamları ile belli olacak. Ancak aşağı yukarı zam oranı belli olmuş durumda. 5 Aylık enfasyon verisine bakıldığı zaman memurların ve memur emeklilerinin zammı yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e yükseldi. Haziran ayı için enflasyon beklentisini ise TCMB 37,7 olarak açıkladı. Bu tahmine yakın bir Haziran enflasyonu gelirse memur maaşlarıne en düşük yüzde 40.75 oranında zam yapılacak.

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