Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamu görevlilerinin mali kayıplarının giderilmesi için eşit bir biçimde zam yapılması gerektiğini ifade etti. Peki, Memur maaşına zam yapılacak mı? Memur-Sen'den memur maaşlarına zam talebi!

Memur maaşına zam var mı? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamu görevlilerinin mali kayıplarının giderilmesi için eşit bir biçimde zam yapılması gerektiğini ifade etti. Peki, Memur maaşına zam yapılacak mı? Memur-Sen'den memur maaşlarına zam talebi haberimizde...

MEMUR MAAŞINA ZAM VAR MI?

Maaşların enflasyon karşısında eridiğine dikkat çeken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kayıpların önlenmesi için iyileştirme yapılmasını istedi. Devletin enflasyon kayıplarını telafi edecek güçte olduğunu belirten Yalçın, "En düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak kamu görevlilerimizin haklı beklentisi görülmeli, seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir" dedi.

"ALIM GÜCÜNÜN KORUNMASI GEREKİYOR"

Yalçın, açıklamasında Mart ayı enflasyon oranının yüzde 2,29 açıklandığını belirterek, Ocak ile Mart ayları arasındaki 3 aylık enflasyonun yüzde 12,52 ve enflasyon farkının yüzde 4,19 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Gelecek olan 3 aylık süreçte oluşacak enflasyonun, enflasyon farkına ekleneceğini de ifade eden Yalçın, "Oluşan tablo, ücretlerin eridiğini, kayıpların artacağını, kayıpların telafisi için iyileştirme yapılması gerektiğini göstermektedir. Memur-Sen olarak, toplu sözleşme artışının üzerine verilecek iyileştirmenin refah payı olarak verilmesini bu yüzden ısrarla dile getirmiştik. Mevcut durumda 'En iyi zam fiyat istikrarıdır' sözümüzü uygulama zemininde de tescillemiştir. Nominal fiyat artışlarıyla rakamsal büyüklüğün değil, reel artışlarla alım gücünün korunması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

"MAAŞLARA SEYYANEN İYİLEŞTİRME YAPILMALIDIR"

Tarihin her sayfasında Türk devletine ve Türk milletine dayatılan olumsuzlukları, birliktelikle tersine çevirdiklerini vurgulayan Yalçın, bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi salgını, siyasi krizler, bölgesel savaşlar, tahıl koridoru sorunu, Türkiye'yi derinden yaralayan sel, deprem ve doğal afetlerde dahi ellerini taşın altına koymaktan çekinmediklerini de sözlerine ekledi. Yalçın, Memur-Sen olarak, demokratikleşme, özgürleşme ve hakları artırma noktasında atılan adımları bildiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz, enflasyon kayıplarını telafi edecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak, gelirler arasındaki makası daraltacak güce de iradeye de sahip. Sözleşmeli personelin kadroya geçişinde, ek gösterge düzenlemesinde, en düşük emekli maaşını artırma ve EYT'yi çözüme kavuşturma iradesinde olduğu gibi en düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak kamu görevlilerimizin haklı beklentisi görülmeli, seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir"