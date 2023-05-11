Memur maaşlarına yapılacak olan zamlar bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Memur maaşlarına dair vaatler, yaklaşan seçimler ile birlikte yapılan açıklamalar, beklentileri arttırıyor. Peki, Memur maaşına zam mı geldi? Memur maaşı ne kadar olacak? Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek?

En düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açıklama ile birlikte gündeme geldi ve merak edildi. Seçimler yaklaşırken yapılan açıklamalar dahilinde birçok maaşa dair yapılacak olan zamlar konuşuluyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, Memur maaşına zam mı geldi? Memur maaşı ne kadar olacak? Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek?

MEMUR MAAŞINA ZAM MI GELDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'ndan memur maaşlarına yönelik yeni müjdesini duyurdu. Temmuz ayında en düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından geri kalmayacak şekilde düzenleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak" diye konuştu.

Çalışanlarımıza verdiğimiz en son müjde önceki gün imzaladığımız kamu toplu sözleşmesidir. Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuz aylarında belirleniyor. Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşında aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memurlarımız bize güvenmeye devam etsinler. Biz hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz, yenmesine de müsaade etmeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"HAK-İŞ konfederasyonumuzun değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İşçi kardeşlerimize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Genel Kurul'un çalışma dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. HAK-İŞ temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır. Kendimizi emekçi ailesinin birer ferdi olarak görüyoruz. Gençlik yıllarında İETT 'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim. Şafakla beraber uyanmanın, otobüs beklemenin gazete kağıtlarının serilmiş olduğu bir sofrada Yemek yemeyi bilirim. Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık, mazisini inkar edenlerden olmadık.

Örgütlenme, sendikal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok önemli adımlar attık. Kılık kıyafet uygulamasındaki ayrımcı uygulamalara biz son verdik. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Sadece asgari ücret bile iktidarımızın işçisine emekçisine verdiği önemin göstergesi. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik. Toplumumuzun tüm kesiminin yanında olduk.