Son günlerde ülkenin gündeminde yer alan zam gelişmeleriyle ilgili haber bekleyenler arasında memurlar yer aldı. Önce asgari ücret zammı sonrasında da emekli maaşı zammı üzerine memurlar arama motorlarında Memur maaşına Temmuz'da zam var mı 2023? Temmuz'da memur maaşına zam yapılacak mı, ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan memur zammı açıklaması ne? sorularını araştırdı.

Memura ve asgari ücrete temmuzda ne kadar zam yapılacak? Bakan Bilgin'den milyonları heyecanlandıran sözler

Emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselmesi ardından memurların gündeminde zam gelişmeleri yer aldı. Son günlerde sıklıkla araştırılan Memur maaşına Temmuz'da zam var mı 2023? Temmuz'da memur maaşına zam yapılacak mı, ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan memur zammı açıklaması ne? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. Peki, Memur maaşına Temmuz'da zam var mı 2023? Temmuz'da memur maaşına zam yapılacak mı, ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan memur zammı açıklaması ne? İşte memur zammı hakkında merak edilenler...

MEMUR MAAŞINA TEMMUZ'DA ZAM VAR MI 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz."