Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış yüzde 30'a çıkarıldı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan konuşasında "Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullandı. Peki, Memur maaşı zam farkı hesaplara ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Enflasyon farkı belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

En düşük Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Kamuda çalışan Polis ,Öğretmen, Hemşire, Doktor, Avukat, Mühendis ne kadar maaş alacak?

Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez zam alan memurların 2023 zam oranı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. Dün açıklanan Aralık enflasyon oranı ile son 6 aylık enflasyon farkı netleşirken emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranı da kesinleşti. Peki, Memur maaşı zam farkı hesaplarane zaman yatacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Enflasyon farkı belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

MEMUR MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emekli zammı ve memur maaşı zammı 3 Ocak Salı günü açıklandı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken memur maaş zammı farklarının Ocak ayında yatırılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAROLDU?

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Ayrıca en düşük emekli maaşını 3 bin 500 liradan, 5 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bunu yılın ilk 6 ayı için olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU?

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 16,39 oldu. Söz konusu maaşlar hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin bir önceki 6 aylık dönemde aldığı toplu sözleşmeden doğan artış 6 aylık enflasyondan çıkarılıyor ve yeni alınacak zam oranı ekleniyor. Bunun yeni dönemde rakamsal olarak memur ve memur emeklisinin alacağı artış oranı ortaya çıkarılıyor. Memurlar toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 8 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 7 alacak.