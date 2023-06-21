Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücreti yüzde 34'lük zamla 11 bin 402 TL olarak açıklaması ardından tüm kalemlerde maaşlara zam geldi. Memurlar ise araştırıyor, Memur maaşı net mi, brüt mü 22 bin? Memur maaşı 2023 temmuz ne kadar? Memur maaşı net 22000 mi? Memur maaşı net ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…

Asgari ücretin 11 bin 402 TL olarak açıklamasından sonra piyasalar hareketlendi. Vatandaşlar ise sorgular yapıyor. Özellikle memurlar soruyor Memur maaşı net mi, brüt mü 22 bin? Memur maaşı 2023 temmuz ne kadar? Memur maaşı net 22000 mi? Memur maaşı net ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…

MEMUR MAAŞI NET Mİ, BRÜT MÜ 22 BİN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi. Buna göre asgari ücret net 11 bin 402 TL olurken en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı açıklandı.

MEMUR MAAŞI 2023 TEMMUZ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Memur ve emekli maaş zammı temmuzda Meclis'ten geçecek, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızla iş birliği halinde çalışıyoruz. İnşallah torba yasada çıkmak üzere çalışmalarımız sürdüreceğiz, bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz torba yasada paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak." Buna göre temmuz maaşında en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Sürecin yetişmemesi durumundaysa bir sonraki maaşta belirlenen fark hesaplara yatacak.

MEMUR MAAŞI NET 22 000 Mİ, 22 BİN Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu sendikalar ile birlikte 3 toplantı sonunda asgari ücreti belirledi. Yapılan açıklamada asgari ücretin net 11 bin 402 TL olacağı açıklandı. Yüzde 34'lük artış sonrası yeni memur maaşı net 22000 (22 bin) TL oldu.