Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayı için 22 bin TL olarak duyurulan en düşük memur maaşının brüt tutar olduğu ve net miktarın ise 17 bin TL olacağı bir haber kanalında dile getirildi. Sosyal medyada yayılan iddialar sonrası açıklama yaptı. Peki, Memur maaşı 22 bin TL olacak mı? Memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta HAK-İŞ Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada yapılacak düzenlemeyle birlikte temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını söylemişti. İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, temmuz ayında en düşük memur maaşının net tutarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Memur maaşı 22 bin TL olacak mı? Memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK MI?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak' açıklaması hakkında son günlerde yaşanan tartışmaları önlemek ve bilgi kirliliğini gidermek amacıyla bir açıklama yayınlandı.

"EKONOMİST, YAYIN SIRASINDA SEHVEN SÖYLEDİ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Temmuz ayında en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin TL olacaktır. Bir yayın sırasında en düşük memur maaşı için 22 bin TL'nin brüt tutar olacağını dile getiren çalışma ekonomisti Muhammet Bayram, bunu sehven söylediğini belirterek temmuz ayında en düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağı düzeltmesini yapmıştır" ifadeleri kullanıldı.