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MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur maaş zamları ne zaman açıklanacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur maaş zamları ne zaman açıklanacak?
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Memur maaş zammı son durum! 2025 yılında memurlara yapılacak maaş zammı konusunda son gelişmeler merakla bekleniyor. En düşük memur maaşı ne kadar olacak ve maaş zamlarının ne zaman açıklanacağı konusu gündemdeki yerini koruyor.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 yılında memur maaşlarına yapılacak zam oranı, milyonlarca memur ve memur emeklisinin yakından takip ettiği önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Özellikle yüksek enflasyonun etkileri ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle maaşlarda yapılacak artışlar, kamu çalışanları için büyük bir önem taşıyor. En düşük memur maaşının ne kadar olacağı ve zam oranlarının ne zaman açıklanacağı konuları, hem ekonomik belirsizlikler hem de toplu sözleşme süreci nedeniyle sıkça tartışılıyor. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur maaş zamları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2025 yılı Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve 2024'ün son altı ayındaki enflasyon farkına göre belirlenecektir. Toplu sözleşme gereği, memur ve memur emeklileri 2025'in ilk altı ayında %6, ikinci altı ayında ise %5 zam alacaklar.

Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin de eklenmesiyle, toplam enflasyon farkı netleşecek ve bu fark toplu sözleşme zammına eklenecektir. Temmuz 2024 itibarıyla en düşük memur maaşı 39.177 TL olarak belirlenmiştir. Zam oranının %12 olması halinde, 2025 yılında en düşük memur maaşı 43.878 TL'ye yükselecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur maaş zamları ne zaman açıklanacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

2024 yılı sonu için yapılan enflasyon tahminlerine göre, 4 aylık enflasyon farkı ve memur maaşlarına yapılacak zammın büyüklüğü konusunda farklı oranlar öngörülüyor. 2024 yılının ilk altı aylık dönemi için enflasyon yüzde 19.77 olarak kaydedildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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