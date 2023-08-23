MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Memur ve memur emeklisi zam teklifi kabul edildi mi 2023? Emekli ve memur maaş zammı açıklandı mı?

Memur maaş zammı açıklandı mı ve memur zamları ne zaman açıklanacağı gündemden düşmüyor. Milyonları ilgilendiren memur maaş zam teklifi kabul edildi mi, son durum nedir merak ediliyor. Emekli ve memur maaşları için Memur-Sen teklifte bulunmuştu. Peki, Memur ve memur emeklisi zam teklifi kabul edildi mi 2023? Emekli ve memur maaş zammı açıklandı mı?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşti. Memur ve memur emeklisi zam teklifi kabul edildi mi 2023 ve emekli ve memur maaş zammı açıklandı mı merak ediliyor. Memur maaş zam kararı ne oldu ve memur zammı ne zaman belli olacak araştırılıyor. Memur ve memur emeklisi zam teklifi kabul edildi mi 2023? Emekli ve memur maaş zammı açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLDİ Mİ 2023?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı sonrası "Kısmı uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imzalarımızı attık" açıklamasında bulundu. Işıkhan, "Kısmı uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imzalarımızı attık. Tüm kamu görevlilerimize hayırlı olsun. Memur emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" şeklinde konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında dün saat 20.30'da başlayıp, bugün saat 03.40'da sona eren görüşmelerin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı."

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Sözleşmede, 11 hizmet kolunda ilave kazanımlardan oluşan 128 yeni ve revize maddenin bulunduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: "291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası toplu sözleşmemizin sonucu. En önemli çözüm merkezi, toplu sözleşme masası. Uzun süredir emek veriyoruz, geceli gündüzlü çalışıyoruz, şu an saat gecenin 4'üne yaklaşmakta ve ancak içeriden çıkabildik ve imzalar ancak atılabildi. Bu da şunu gösteriyor; memur toplu sözleşmesinde 4688 Sayılı Yasanın değişme zaruretini bir kez daha işaret ediyor. Bu konuda da bir madde imzaladık. Memur toplu sözleşmesiyle ilgili 4688 Sayılı Yasayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının himayesinde düzenlemek için bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız. Bu da çok kıymetli bir adım olacak."

"3600 EK GÖSTERGE KONUSU BERABER ÇALIŞILACAK"

Toplu sözleşmede birçok ünvandaki çalışanların gözetildiği başlıkların olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Bu açıdan bu toplu sözleşmede masaya gelirken birçok maddeyle gelmiştik ve bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Masadan çözüm üretelim diye olağanüstü gayret gösterdik. Hizmet kolu bazında çok önemli adımların atıldığını görüyoruz. Ülkemizin şartlarını dikkate alarak, ülkemizin şartları nispetinde olumlu yaklaşılan maddeler oldu. Şüphesiz daha fazla kazanım üretmek için elimizden gelen gayreti yine göstermeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti.