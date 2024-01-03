MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur maaşına ne kadar zam var?

Memur maaş zammı son dakika araştırmaları, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla internet üzerinde gündeme geldi ve Memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusu ile araştırıldı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin 2024'te alacağı zam oranı da belli oldu. Peki, Memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur maaşına ne kadar zam var?

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 31.5 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

SSK ve BağKur emeklileri yüzde 37.5, memur ve memur emeklileri ise yüzde 46.5 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı eklemesiyle bu oranları artırabilir. Türkiye İstatistik Kurumu; emekli, memur ve asgari ücretlinin maaş zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR?

Enflasyon 2023 yılını yüzde 64.77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37.5 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37.5'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.