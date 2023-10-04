MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2024: Öğretmen, doktor, polis, avukat, hemşire zamlı maaş tablosu! Fark netleşti

Kamuda yaklaşık 5 milyon memurun Ocak 2024 maaşı belli oluyor. 3 aylık enflasyon verisini netleşmesiyle gözler zam hesabına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 25,11 enflasyon zammı kesinleşti. Memur ve memur emeklisi de toplu sözleşmeye bağlı olarak yüzde 15 zam daha alacak. İşte, öğretmen, doktor, polis, avukat, hemşire maaş tablosu!

Milyonlarca memur kazanç hesabına başladı. 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeye göre hesaplanan memur maaş artışında üçüncü veri ortaya çıktı. Eylül ayı enflasyonuyla birlikte üç aylık enflasyon yüzde 25,11 oldu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı olacak.

Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık zam belli olacak ve kesin maaşlar ortaya çıkacak. Memur ve memur emeklisi toplu sözleşmeye bağlı olarak yüzde 15 zam daha alacak.

Üç aylık veriye göre memur ve memur emeklisi enflasyon farkından yüzde 18,03 alacak. Toplam zam oranı ise yüzde 35,73'e çıkacak.

Bu hesaba göre, aile yardımı dahil en düşük 22 bin 17 lira kazanan bir memurun maaşı 29 bin 883 liraya çıkacak.

HANGİ MEMUR NE KADAR KAZANACAK?

Enflasyona bağlı olarak şu anda kesinleşen zam oranına göre, Ocak 2024'te memur maaşları şu şekilde olacak:

MEMUR (Üniversite Mezunu) 9/1

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 31.133,75 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 40.091,93 TL

ÖĞRETMEN 1/4

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 36.177,47 TL

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) 5/1

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 35.887,01 TL

BAŞKOMİSER 3/1

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 44.283,27 TL

POLİS MEMURU 8/1

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 40.074,28 TL

UZMAN DOKTOR 1/4

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 74.595,85 TL

MÜHENDİS 1/4

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 44.956,49 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 44.045,74 TL

TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 11/1

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 31.948,13 TL

PROFESÖR 1/4

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 65.318,71 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 43.111,92 TL

VAİZ 1/4

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 37.488,63 TL

AVUKAT 1/4

Yüzde 35.73 zamlı maaş hesabı: 42.839,10 TL

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