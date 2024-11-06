MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak?
2025 Ocak memur maaşlarındaki zam oranları merak konusu oldu. 2025 yılında en düşük memur maaşının ne kadar olacağı, öğretmen ve polis maaşlarının ne kadar olacağına dair hesaplamalar yapılmaya başlandı. Peki, Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar!
2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak zamlar henüz kesinleşmemiş olsa da, yıllık maaş artışları ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak tahmini rakamlar üzerinde çeşitli hesaplamalar yapılıyor. Yeni yılda memur maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye'deki enflasyon oranı ve hükümetin bütçe politikalarına göre şekillenecek. Peki,Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...
YENİ YILDA MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2025 yılı için en düşük memur maaşı, hükümetin belirleyeceği toplu sözleşme oranlarına ve enflasyon artışlarına bağlı olarak şekillenecek.
%10,59'LUK ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025 ZAMLI MEMUR MAAŞI
Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 63.879 TL
Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.147 TL
Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 58.143 TL
Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 52.465 TL
Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 64.224 TL
Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 58.117 TL
Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL -73.182 TL
Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.044 TL
Mühendis 1/4: 58.957 TL - 65.201 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL- 46.326 TL
Profesör 1/4: 85.671 TL - 94.744 TL
Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 62.524 TL
Vaiz 1/4: 49.161 TL- 54.367 TL
Avukat 1/4: 56.179 TL- 62.128 TL
Sıcak Gelişme:
Trump'ın seçim zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama: ABD kendi sorunlarını çözmeli ve demokrasi konusunda susmalı.