Memur maaş zammı belli oldu mu? Haziran ayı enflasyon açıklandı! Memur ne kadar zam alacak?
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Asgari ücrete yapılan zammın ardından bir zam haberini de memur ve memur emeklisi vatandaşlar bekliyordu. 6 aylık enflasyon oranına göre zam alan memur ve memur emeklisi vatandaşların alacağı zam oranı belli oldu. Peki, Memur maaş zammı belli oldu mu? Haziran ayı enflasyon açıklandı! Memur ne kadar zam alacak?
Memur maaş zammı belli oldu mu? Asgari ücrete yapılan zammın ardından bir zam haberini de memur ve memur emeklisi vatandaşlar bekliyordu. 6 aylık enflasyon oranına göre zam alan memur ve memur emeklisi vatandaşların alacağı zam oranı belli oldu. Peki, Memur maaş zammı belli oldu mu? Haziran ayı enflasyon açıklandı! Memur ne kadar zam alacak? İşte detaylar...
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın beklediği haber geldi. 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu. En düşük memur maaşı 9 bin TL olurken, emekli memur maaşı ise 6 bin TL'ye yükseldi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.
Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 7.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 30.95 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında ise ocaktaki yüzde 7.5'lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı artı yüzde 7 oranındaki yeni toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 41.69 oranında artış yapılacak. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 41.69 oranında artacak.
UNVAN VE DERECE Ocak / Temmuz
- Vali: 23.062 / 32.677
- Genel müdür (1/4): 20.031 / 28.382
- Şube müdürü (Lisans - 4/1): 9.162 / 12.982
- Memur (Lise - 15/1): 6.388 / 9.051
- Öğretmen (9/1): 7.091 / 10.047
- Kaymakam 1. sınıf (4/1): 12.442 / 17.629
- Başkomiser (8/1): 10.114 / 14.331
- Polis memuru (11/1): 9.268 / 13.132
- Pratisyen hekim (8/1): 10.772 / 15.263
- Uzman hekim (7/1): 11.278 / 15.980
- Hemşire (Lisans - 9/1): 7.947 / 11.260
- Mühendis (8/1): 9.814 / 13.905
- Teknisyen (Teknik lise - 13/1): 6.888 / 9.760
- Araştırma görevlisi (8/1): 10.264 / 14.543
- Vaiz (Lisans - 9/1): 7.514 / 10.647
- Avukat (9/1): 9.458 / 13.401
- Hizmetli (Lise - 15/1): 5.953 / 8.435
(TL) Ocak /Temmuz
- Müsteşar (1/1): 15.456 / 21.900
- Genel müdür (1/1): 13.663 / 19.359
- Şube müdürü (Lisans - 1/4): 5.276 / 7.476
- Memur (Lisans - 4/1): 4.241 / 6.009
- Öğretmen (1/4): 5.276 / 7.476
- Kaymakam 1. sınıf (1/4): 8.954 / 12.687
- Başkomiser (1/4): 5.376 / 7.617
- Polis memuru (1/4): 5.376 / 7.617
- Hemşire (Lisans - 1/4): 5.128 / 7.266
- Mühendis (1/4): 6.432 / 9.114
- Teknisyen (Lise -1/4): 4.477 / 6.343
- Pratisyen hekim (1/4): 9.494 / 13.452
- Profesör (1/4): 11.011 / 15.601
- İmam-Hatip: 5.276 / 7.476
- Avukat (1/4): 5.276 / 7.476
- En düşük memur emekli aylığı: 4.289 / 6.077