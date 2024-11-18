MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memur maaş zammı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor, memur maaşı ne kadar olur?

2025 yılında yapılması planlanan memur maaş zamları, milyonlarca kamu çalışanı için en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Özellikle öğretmen, polis, hemşire, doktor ve diğer kamu görevlilerinin maaşlarında gerçekleşecek artış oranı, ekonomik koşullar ve enflasyon oranları doğrultusunda şekillenecek. Kamu çalışanları, hem maaş artış oranlarını hem de sosyal haklara yönelik yapılacak iyileştirmeleri büyük bir heyecan ve merakla bekliyor. Peki, Memur maaş zammı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor, memur maaşı ne kadar olur? Detaylar haberimizde...

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye gazetesinde yer alan bilgilere göre ise memur ve memur emeklilerine 2025'in ilk altı ayında %6, ikinci altı ayında ise %5 zam yapılacak. Yıllık enflasyonun %45'in altına düşmeyeceği öngörüsünde bulunulurken "Ocak 2025'te memur ve memur emeklisi maaşlarında %11 ila %12 arasında bir artışın gerçekleşmesi muhtemeldir" değerlendirmesi yapılıyor.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

2024 yılı sonu için yapılan enflasyon tahminlerine göre, 4 aylık enflasyon farkı ve memur maaşlarına yapılacak zammın büyüklüğü konusunda farklı oranlar öngörülüyor. 2024 yılının ilk altı aylık dönemi için enflasyon yüzde 19.77 olarak kaydedildi.

YIL SONU ENFLASYON TAMİNİ

Bu verilere göre, yıl sonu itibarıyla tahmin edilen enflasyon oranı Merkez Bankası'nın tahminlerine paralel olarak yüzde 65 ile 68 arasında olacak. Bu durumda, memur ve emekli maaşlarına 2025 Ocak ayında yapılacak artış, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamında yüzde 49.45 ile yüzde 52.19 arasında olacak.

%10,59'LUK ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025 ZAMLI MEMUR MAAŞI

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 63.879 TL

Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.147 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 58.143 TL

Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 52.465 TL

Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 64.224 TL

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 58.117 TL

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL -73.182 TL

Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.044 TL

Mühendis 1/4: 58.957 TL - 65.201 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL- 46.326 TL

Profesör 1/4: 85.671 TL - 94.744 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 62.524 TL

Vaiz 1/4: 49.161 TL- 54.367 TL

Avukat 1/4: 56.179 TL- 62.128 TL