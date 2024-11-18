Üye Girişi
Haberler

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memur maaş zammı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor, memur maaşı ne kadar olur?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2025 yılında yapılacak memur maaş zammı merak konusu oldu. Öğretmen, polis, hemşire, doktor ve diğer memur maaşlarında ne kadar artış olacağı büyük bir merakla bekleniyor.

2025 yılında yapılması planlanan memur maaş zamları, milyonlarca kamu çalışanı için en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Özellikle öğretmen, polis, hemşire, doktor ve diğer kamu görevlilerinin maaşlarında gerçekleşecek artış oranı, ekonomik koşullar ve enflasyon oranları doğrultusunda şekillenecek. Kamu çalışanları, hem maaş artış oranlarını hem de sosyal haklara yönelik yapılacak iyileştirmeleri büyük bir heyecan ve merakla bekliyor. Peki, Memur maaş zammı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor, memur maaşı ne kadar olur? Detaylar haberimizde...

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye gazetesinde yer alan bilgilere göre ise memur ve memur emeklilerine 2025'in ilk altı ayında %6, ikinci altı ayında ise %5 zam yapılacak. Yıllık enflasyonun %45'in altına düşmeyeceği öngörüsünde bulunulurken "Ocak 2025'te memur ve memur emeklisi maaşlarında %11 ila %12 arasında bir artışın gerçekleşmesi muhtemeldir" değerlendirmesi yapılıyor.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

2024 yılı sonu için yapılan enflasyon tahminlerine göre, 4 aylık enflasyon farkı ve memur maaşlarına yapılacak zammın büyüklüğü konusunda farklı oranlar öngörülüyor. 2024 yılının ilk altı aylık dönemi için enflasyon yüzde 19.77 olarak kaydedildi.

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memur maaş zammı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor, memur maaşı ne kadar olur?

YIL SONU ENFLASYON TAMİNİ

Bu verilere göre, yıl sonu itibarıyla tahmin edilen enflasyon oranı Merkez Bankası'nın tahminlerine paralel olarak yüzde 65 ile 68 arasında olacak. Bu durumda, memur ve emekli maaşlarına 2025 Ocak ayında yapılacak artış, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamında yüzde 49.45 ile yüzde 52.19 arasında olacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memur maaş zammı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor, memur maaşı ne kadar olur?

%10,59'LUK ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025 ZAMLI MEMUR MAAŞI

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 63.879 TL

Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.147 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 58.143 TL

Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 52.465 TL

Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 64.224 TL

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 58.117 TL

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL -73.182 TL

Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.044 TL

Mühendis 1/4: 58.957 TL - 65.201 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL- 46.326 TL

Profesör 1/4: 85.671 TL - 94.744 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 62.524 TL

Vaiz 1/4: 49.161 TL- 54.367 TL

Avukat 1/4: 56.179 TL- 62.128 TL

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memur maaş zammı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor, memur maaşı ne kadar olur?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

 Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor

Nevzat Bahtiyar'ın oğlundan soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia

 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran yenidoğan çetesi için hesap vakti
Kiralık konutlarda 'yıllık kontrat' dönemi

İlanları gören inanamıyor! Kiralık konutta yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Kasım Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Kuşum Aydın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kuşum Aydın kaç yaşında, nereli? Kuşum Aydın biyografisi! Turhan Çömez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Turhan Çömez kaç yaşında, nereli? Turhan Çömez biyografisi! Emekli zammı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? Enflasyon farkına göre maaş hesaplama! MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memur maaş zammı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor, memur maaşı ne kadar olur? Fırat Sarı kimdir, kaç yaşında ve tutuklandı mı? Yenidoğan çetesinin doktoru Fırat Sarı hangi hastanede çalıştı? 19 Kasım Ankara hava durumu | Ankara hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? Okullar bugün (18 Kasım) açılıyor mu, ders var mı? 18 Kasım Ankara hava durumu | Ankara hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Milli maç hangi kanalda? Karadağ-Türkiye maçı ne zaman? (UEFA Uluslar Ligi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.