Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte?

Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Sorusu, Memur maaş zam farkına en çok merak edilen soru oluyor. Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri bugün hesaplara yatırılma tarihi Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte?

MEMUR MAAŞ ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

2023 ek ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemeler, vatandaşların banka ve PTT şubelerine yatırılacak. Aylıklarını her ay alanlar ile kasım, aralık ve ocak dönemlerinde üçer aylık halinde alanlara 1, aralık, ocak ve şubat döneminde aylık alanlara 2, ocak, şubat ve mart döneminde aylık alanlara ise 3 aylık tutarında fark tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar lira fark ödenecek.

2023 YILI EK ÖDEMESİ

Emekli Sandığı Kanununun ek 79. maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiye yer verildi:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59 bin 33 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 992,9 milyon TL'dir." Hak sahiplerinin ödemeleri, banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilecek.