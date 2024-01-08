Geçtiğimiz hafta TÜİK'in enflasyon oranını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarının202 ne kadar olacağı belli oldu. Memur maaşlarına yapılan zammın ardından ortaya çıkan fark ne zaman hesaplara yatacak merak konusu oldu. Arama motorlarında zamlı memur maaşları ne zaman ödeneceği sorgulatılıyor. Peki, Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 Zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek? Detaylar haberimizde...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALDI?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı. 2 zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma konusu. Hükümet farkın kapatılması için çalışma yürütüyor. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.