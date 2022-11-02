Memurların gündeminde memur enflasyon farkının kaç olduğu konusu yer alıyor. Arama motorlarında Memur enflasyon farkı kaç? sorusu aratılıyor. Ocak ve Temmuz aylarında 2 kez zam alan memurların merak ettikleri arasında Son 4 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? sorusu yer alıyor. Peki, Memur enflasyon farkı nedir? Son 4 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Memur enflasyon farkı kaç? İşte merak edilenler...

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Memur enflasyon farkı nedir? sorusu gündemde yer alıyor.Ocak ve Temmuz aylarında 2 kez zam alan memurların merak ettikleri arasında Son 4 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. Ekim ayı enflasyon farkının açıklanmasına az zaman kala memurlar enflasyon farkını araştırıyor. Peki, Memur enflasyon farkı nedir? Son 4 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Memur enflasyon farkı kaç? Detaylar haberimizde...

MEMUR ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

Eylül ayında açıklanan enflasyon farkının ardından Ekim ayının enflasyon farkı bekleniyor. 3 Kasım tarihinde enflasyon farkının açıklanmasıyla beraber 4 aylık enflasyon farkı belirlenecek.

Temmuz ayı enflasyon farkı yüzde 2,37,

Ağustos ayı enflasyon farkı yüzde 1,46,

Eylül ayı enflasyon farkı ise yüzde 3,08 olarak belirlenmesiyle 3 aylık enflasyon farkı yüzde 6,91 oldu.

Ekim ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla beraber 4 aylık enflasyon farkı belli olacak.