Memur emeklisinin maaşı ne kadar artacak 2022? Memur emeklilerinin ikramiyesi ve maaşı kaç TL yükselecek? (Kabine Toplantısı kararları) - Haberler

Memur emeklisinin maaşı ne kadar artacak 2022? Memur emeklilerinin ikramiyesi ve maaşı kaç TL yükselecek? (Kabine Toplantısı kararları)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge konusunun ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ek gösterge düzenlemesiyle memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak. Peki, Memur emeklisinin maaşı ne kadar artacak 2022? Memur emeklilerinin ikramiyesi ve maaşı kaç TL yükselecek? 6 Haziran Kabine Toplantısı kararları sizlerle...
Memur emeklisinin maaşı ne kadar artacak? Memur emeklisinin maaşı yüzde kaç artıyor? Memur emeklisinin ikramiyesi ne kadar artacak? Memur emeklisinin ikramiyesi yükseliyor mu? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İşte detaylar...
Ek gösterge konusunda müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm memurların göstergelerinde 600 puanlık bir artış olacağını söyledi. Yıl başından itibaren geçerli olacak düzenleme sonrası memur emeklisinin maaşı 1.234 ila 1.391 lira arasında, ikramiyesi ise 44.500 ila 50.150 lira arasında artacak.
Ek Gösterge düzenlemesi çalışmasını tamamladıklarını ve Meclis'in takdirine sunulacak safhaya getirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik. Ancak bu görevler için yapılacak artışın memurlar arasında hiyerarşiyi bozacak durumu gördük. Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık. 5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır." dedi.
Ek gösterge düzenlemesinin detaylarını da ele alan Erdoğan, "Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla tüm hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır. Ek gösterge ile memur maaşlarında küçük artış olsa da emekli ikramiye ve maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık memurun emekli aylığı 1234 ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi de 44 bin ile 50 bin 150 lira arasında artacaktır. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşına göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Kamu görevlilerin maaşlarına da yansıtılacaktır. Mülki idare amirleri başta olmak üzere özlük haklarıyla ilgili makas iyileştirici düzenleme ile gerçekleştireceğiz. Ek göstergenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.