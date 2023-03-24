Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında emeklilere yönelik bir müjde verdi. Erdoğan, en düşük emekli aylığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Memur emeklisine zam var mı? Memur emeklisine zam yapıldı mı, yapılacak mı?

Memur emeklisine zam var mı? Sorusu, yapılan açıklamaların gündeme gelmesi ve sosyal medya platformları üzerinde paylaşması ile birlikte merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Programda emekli maaşlarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, milyonlara bir müjde verdi. Peki, Memur emeklisine zam var mı? Memur emeklisine zam yapıldı mı, yapılacak mı?

MEMUR EMEKLİSİNE ZAM VAR MI?

En düşük emekli maaşına zam yapacaklarını belirten Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun." Dedi. Memur emeklisine yapılacak olam zama dair bir gelişme olduğunda haberimiz güncellenecektir.

EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Düzenleme sonrası 5 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkacak. Böylece emekli aylıklarına yüzde 36,4 oranında zam yapılmış olacak.

BAKAN BİLGİN, TÜED'LE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği'ni (TÜED) ziyaret ederek Başkan Kazım Ergün ve dernek yöneticileriyle görüştü. Bilgin, görüşme sonrası Ergün ile düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığını yükseltecek alternatif modeller üzerinde çalıştıklarını, önerilerini en geç gelecek hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını söyledi.

EMEKLİLER NE KADAR İSTEDİ?

Ergün, görüşmede, emeklilerin talep ve beklentilerini içeren 23 maddelik bir dosyayı Bakan Bilgin'e verdi. Dosyada, emeklilerin intibak sorununun çözülmesi, en düşük emekli aylığının asgari ücrete seviyesine yükseltilmesi, bayram ikramiyesinin en düşük emekli aylığına endekslenmesi ve seyyanen zamlarla emekliye refahtan pay verilmesi istendi.