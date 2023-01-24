Memur emeklisi zam farkı ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. Memur emeklisi zam farkı ne zaman ödenecek gündeme geliyor. Peki, Memur emeklisi zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihi açıklandı!

Emekli ve memur emeklileri maaş farkı ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların; aylıklarında oluşan 15 günlük fark ile ek gösterge fark tutarları ne zaman ödeneceği gündeme geliyor. Memur emeklisi zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihi açıklandı! Detaylar haberimizdedir…

MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların; aylıklarında oluşan 15 günlük fark ile ek gösterge fark tutarlarının 27 Ocak'ta ödenmeye başlanacağını duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda memur ve emekli maaşı zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya çıkarılacağı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından memur emeklilerinin gözlerinin çevrildiği zam farkının ödeneceği tarih belli oldu.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM FARKI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada zam farkının 27 Ocak Cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacağı belirtildi. Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmemişti. Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş almışlardı. Zammın kalan 13,52 puanlık kısmı da 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlayacak.