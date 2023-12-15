Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir televizyon programında konuştu. "Memur ve emekliye zam ne kadar olacak?" sorusuna yanıt verdi. Peki, Memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte, Memur emeklisi 2024 zam oranı belli oldu mu? Detaylar...

Memur emeklisi ne kadar zam alacak? (%) Memur emeklisi 2024 zam oranı belli oldu mu?

Memur emeklisi ne kadar zam alacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir televizyon programında konuştu. "Memur ve emekliye zam ne kadar olacak?" sorusuna yanıt verdi. Peki, Memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte, Memur emeklisi 2024 zam oranı belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında "Memur ve emekliye zam ne kadar olacak?" sorusuna yanıt verdi. Yılmaz, "İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi" dedi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN NE KADAR ZAM YAPILACAK?

"Memur ve emekliye zam ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren Yılmaz, "Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilişkin olarak da konuşan Yılmaz, "Geçen yıl asgari ücretle ilgili iki önemli gelişme oldu. Asgari ücretti geçen yıl yüzde 107 artırdık. Tarihi bir kararla asgari ücreti vergiden muaf tuttuk." ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Yılmaz, "Şimdi yeni bir müzakere başlamış durumda. 3 taraf var burada. İşletmelerle çalışanlar arasındaki dengeyi sağlamak gerek. Dolayısıyla bir denge içinde bunu belirleyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur" dedi.