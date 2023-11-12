Emekliye 5 bin TL ikramiyede detaylar belli oldu. Yaklaşık 12 milyon kişinin faydalanacağı ödeme tek seferlik olacak. Bu ikramiyeden tüm emekliler faydalanamayacak. Peki, Memur emeklisi 5 bin TL alacak mı? Memur emeklileri ikramiye alacak mı, verilecek mi?

Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinden faydalanacak kişiler netleşti. 9 Ekim tarihli kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurmuştu. Tek sefere mahsus ödenecek 5 bin TL ikramiyeden fiili çalışan emekliler yararlanamayacak. Peki, Memur emeklisi 5 bin TL alacak mı? Memur emeklileri ikramiye alacak mı, verilecek mi?

MEMUR EMEKLİSİ 5 BİN TL ALACAK MI?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

5000 LİRA İKRAMİYE KİMLERE VERİLMEYECEK?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.