Ülkemizde milyonlarca vatandaşın beklediği memur emeklilerine zam farkı ne zaman yatacak sorusuna yanıt geldi. Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklardan oluşan fark tutarı ödemesi ne zaman olacak merak ediliyor. Memur emeklilerine zam farkı ne zaman yatacak? Maaş farkı ödemeleri ne zaman verilecek? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farkları ödemesi 28 Temmuz'da yapılacak. Bu kapsamda 2 milyon 386 bin kişiye 6 milyon 477 milyon TL tutarında ödeme gerçekleştirilecek.

MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Temmuz başında örneğin 5 bin lira zamsız emekli aylığı alan bir memur emeklisinin hesabına 2 bin 85 lira zam farkı yatırılacak. 28 Temmuz Perşembe ödenecek temmuz ayı zam farklarının toplam tutarı ise 6 milyar 447 milyon 227 bin 858 lira olacak.

Buna göre, aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında; aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan "mayıs-haziran-temmuz" döneminde aylık alanlara, temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, "haziran-temmuz-ağustos" döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, "temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun SSK ve Bağ-Kur bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıklarının ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandığı kaydedildi.

Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2022 Yılı Temmuz Ayı Zam Farklarının Ödenmesine İlişkin Duyuru:

Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2022 Yılı Temmuz Ayı Zam Farklarının Ödenmesi

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.

Buna göre;

A- Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında,

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.