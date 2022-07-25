Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farkları ödemesi 28 Temmuz'da yapılacak. Peki, Memur emeklilerine zam farkı ne zaman ödenecek?

MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Temmuz başında örneğin 5 bin lira zamsız emekli aylığı alan bir memur emeklisinin hesabına 2 bin 85 lira zam farkı yatırılacak. 28 Temmuz Perşembe ödenecek temmuz ayı zam farklarının toplam tutarı ise 6 milyar 447 milyon 227 bin 858 lira olacak.