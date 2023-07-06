Memur emeklilerine seyyanen zam var mı, yok mu? Seyyanen zam memur emeklisine verilecek mi? Emekliye seyyanen zam var mı? araştırılıyor. Memur emeklilerine seyyanen zam var mı, yok mu? Seyyanen zam memur emeklisine verilecek mi? Emekliye seyyanen zam var mı? gündeme geliyor. Peki, Memur emeklilerine seyyanen zam var mı, yok mu? Seyyanen zam memur emeklisine verilecek mi? Emekliye seyyanen zam var mı?

Memur, polis, öğretmen, doktor! Kim ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

Memur emeklilerine seyyanen zam var mı, yok mu? Seyyanen zam memur emeklisine verilecek mi? Emekliye seyyanen zam var mı? merak ediliyor. Memur maaşına yapılacak yüzde 17.55 enflasyon farkına ek 8 bin liralık seyyanen zamma ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Memur emeklilerine seyyanen zam var mı, yok mu? Seyyanen zam memur emeklisine verilecek mi? Emekliye seyyanen zam var mı? araştırılıyor. Memur emeklilerine seyyanen zam var mı, yok mu? Seyyanen zam memur emeklisine verilecek mi? Emekliye seyyanen zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR EMEKLİLERİNE SEYYANEN ZAM VAR MI, YOK MU?

Memur maaşına yapılacak yüzde 17.55 enflasyon farkına ek 8 bin liralık seyyanen zamma ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Gözler yarın teklifin görüşüleceği komisyona çevrilirken, zamla birlikte memurların yeni maaşları da netleşti.

SEYYANEN ZAM MEMUR EMEKLİSİNE VERİLECEK Mİ?

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifi yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacakken meslek meslek memurların yeni maaşları da hesaplandı.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?

TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek. Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26.654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29.525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54.959 liraya çıkacak.

İşte yeni maaş tablosu: