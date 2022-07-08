Emekli ve memur maaşlarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Memur ve emekli temmuz zammı 4 Temmuz tarihinde açıklandı. Haziran'da enflasyon yıllık yüzde 78.62 aylık olarak da yüzde 4,95 gerçekleşti. Peki, Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur emekli maaş fakları bayramdan önce yattı mı? Memur emekli maaşları ne kadar 2022? Memur emekli maaşları ne zaman, bugün yatar mı? İşte detaylar haberimizde...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri yüzde 41.69, SGK ve Bağ-Kur'lular yüzde 42.35 oranında zam alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI, EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri yüzde 41,69, SGK ve Bağ-Kur'lular yüzde 42,35 oranında zam alacak. En düşük memur maaşı 9 bin lira, emekli memur maaşı 6 bin TL oldu.

Verilere göre en düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı ise 4 bin 678 TL, SSK 2000 sonrası emekli maaşı 3 bin 500 liraya çıkacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.