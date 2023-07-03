Memur emekli maaşı Temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Memur emekli maaş zammı ne zaman yatacak 2023? soruları gündeme geliyor. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Meclis'e sunulacak zam teklifinde. Memur emekli maaşı Temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Memur emekli maaş zammı ne zaman yatacak 2023? araştırılıyor. Peki, Memur emekli maaşı Temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Memur emekli maaş zammı ne zaman yatacak 2023?

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MEMUR EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bayram tatili nedeniyle ara verdiği mesaisine 4 Temmuz'da yeniden başlayacak.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Meclis'e sunulacak zam teklifinde. Düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurların maaşlarına derece, kademe, unvan ve mesleki kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Enflasyon farkına refah payı da eklenerek oranlar belirlenecek. Memur zamları, memur emeklilerini de doğrudan etkileyecek.

MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK 2023?

AK Partili kurmaylar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları da taslak üzerinde çalıştı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla teklife son şekli verilecek.

Kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlandırılmasına ilişkin bir yıl daha uzatılmasını içeren düzenleme de bu torba teklifte yer alacak. Düzenleme, Meclis'e sunulmasının ardından hızla komisyon gündemine getirilecek. Meclis Genel Kurulu da çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Balıkçıların sorunları ile ilgili araştırma komisyonu kurulacak, bazı uluslararası sözleşmeler ele alınacak. Meclis'te bu hafta liderler de grup kürsülerinde olacak. Salı ve Çarşamba günü bayram sonrası mesajlarını milletvekillerine aktaracak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Hükümetin Meclis'in açılmaya başlamasıyla gündemindeki en önemli konular arasında Anayasa değişikliği de bulunuyor. Anayasa değişikliğinin maddeleri içinde başörtü konusu ve aileye ilişkin düzenlemeler olacak. Muhalefet ile anlaşılması durumunda ise çok daha kapsamlı değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor.