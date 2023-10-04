Memur çalışma saatleri düşüyor mu? 9-5 çalışma bitti mi? Memurlar kaç saat çalışacak 2023?

"Memurlar kaç saat çalışacak 2023?" araştırılıyor. Memurların çalışma saatleri kısalacak mı ve memurların mesai saatleri değişiyor mu merak ediliyor. Milyonlarca memuru ilgilendiren, memur çalışma saatleri kısalıyor mu sorusu gündeme geliyor. Peki, Memur çalışma saatleri düşüyor mu? 9-5 çalışma bitti mi?

"Memur çalışma saatleri düşüyor mu? 9-5 çalışma bitti mi?" araştırılıyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İngiltere'de uygulanan 6 saat örneği vermişti. Tekrar gündeme gelen memurların çalışma saati değişiyor mu merak ediliyor. Memur çalışma saatleri değişecek mi? Memurların mesai saati kısalacak mı? Memurlar kaç saat çalışacak 2023? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞÜYOR MU?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda mesai saatleri hakkında bilgi vermişti.

Eski Bakan Bilgin, "İlk eylem Chicago'da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi." dedi.

9-5 ÇALIŞMA BİTTİ Mİ?

Bununla birlikte Bilgin, dünyada mesai saatlerinin değiştiğine değinerek, "Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyorlar, hizmet üretiyorlar, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz." ifadelerine yer verdi.

MEMURLAR KAÇ SAAT ÇALIŞACAK 2023?

Memurlar, haftalık olarak en fazla 40 saatlik çalışma süresine sahiptirler. Bu, genellikle sabah saat 09.00'da başlayıp akşam saat 17.00'de mesainin sona ereceği anlamına gelir. Ancak, memurların çalışma saatleri hakkında güncel bilgilere henüz ulaşılamamıştır.