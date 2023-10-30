MEMUR ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ, mesai saatleri kısalıyor mu?

Hükümet, kamu çalışanlarına dair SON HABER ile müjde verdi! Çalışma saatleri azalıyor, esnek çalışma uygulaması geliyor. Peki, Memur çalışma saatleri düşecek mi, mesai saatleri kısalıyor mu? İşte detaylar…

MEMUR ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ?

Memurların çalışma saatleri için son dakika düzenlemesi gündeme geldi. Hatırlanacağı üzere bir önceki hükümette koltukta yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklama ile "İngiltere'de çalışma süresinin azaltılmasıyla ilgili proje çalışmalar yapılıyor. Ben de Türkiye'de belli sektörlerde yapılması gerektiğini emek verimliliğine göre yapılması gerektiğinden bahsettim. Projelerim olduğundan bahsettim. 45 saat olan çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz. İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor" diyerek çalışma saatlerini değiştireceklerini ifade etmişti.

MEMUR MESAİ SAATLERİ KISALIYOR MU?

Söz konusu düzenleme hem orta vadeli program hem de 12. kalkınma planı içerisinde yer alırken memurların esnek çalışma ve uzaktan çalışma yöntemine göre yeni çalışma sistemine geçiş yapabileceği ifade edildi. Yapılan işin türüne göre söz konusu sistemde evden çalışmaya uygun olan memuriyetlerde evden çalışma hakkı verilebileceği ifade edildi.