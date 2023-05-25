Memleket Partisi oy oranı kaç? Muharrem İnce'nin oy oranı kaçtı, sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 2023 genel seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti ancak yine de oy alması nedeniyle oy oranı merak ediliyor. 2023 Muharrem İnce oy oranı nedir, Muharrem İnce yüzde kaç oy aldı soruları gündeme geliyor. Muharrem İnce oy oranı 2023 nedir? Anketlere göre Muharrem İnce yüzde kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

MEMLEKET PARTİSİ OY ORANI KAÇ?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Memleket Partisi, 502.168 seçmenin oyunu toplamayı başardı.

14 Mayıs 2023 milletvekili genel seçiminde sonuçları tamamlanmak üzere. Anadolu Ajansı'na (AA) göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 35,49; MHP ise yüzde 10,06; CHP yüzde 25,38; İYİ Parti yüzde 9,75 ve Yeşil-Sol yüzde 8,8 oy alıyor.