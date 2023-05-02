Memleket Partisi ne zaman kuruldu? Memleket Partisi kuruluş tarihi ne?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Memleket Partisi ne zaman kuruldu? Memleket Partisi kuruluş tarihi ne soruları yer alıyor. Peki, Memleket Partisi ne zaman kuruldu? Memleket Partisi kuruluş tarihi ne? İşte detaylar...