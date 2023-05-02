Memleket Partisi ne zaman kuruldu? Memleket Partisi kuruluş tarihi ne?
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Memleket Partisi ne zaman kuruldu? Memleket Partisi kuruluş tarihi ne soruları yer alıyor. Peki, Memleket Partisi ne zaman kuruldu? Memleket Partisi kuruluş tarihi ne? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Memleket Partisi ne zaman kuruldu? Memleket Partisi kuruluş tarihi ne sorularına yanıt aradı.
MEMLEKET PARTİSİ NE ZAMAN KURULDU?
Memleket Partisi, 17 Mayıs 2021 tarihinde Muharrem İnce liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "Memleket" şeklindedir. Simgesi mavi renkli, döngüsel, birbirinden bağımsız yedi spiral ve nokta ikonundan ve içinde nazar boncuğundan oluşmaktadır.