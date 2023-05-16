Türkiye'nin kilitlendiği 14 Mayıs'taki 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekilleri sona erdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamamasıyla birlikte Türkiye'nin 28 Mayıs'ta ikinci kez sandığa gideceği kesinleşti. Gündemde yer alan sorular arasında ise Memleket Partisi meclise girdi mi? Memleket Partisi kaç milletvekili çıkardı? soruları yer aldı.

Memleket Partisi meclise girdi mi? sorusu araştırılıyor. 14 Mayıs seçimlerinde sağlanması gereken oy çokluğu sağlanmadığı için seçim gündemi tüm Türkiye'de devam etmekte. Seçime dair merak edilenler ise oldukça fazla. Vatandaşlar arama motorlarında Memleket Partisi meclise girdi mi? Memleket Partisi kaç milletvekili çıkardı? araması yapıyor.

MEMLEKET PARTİSİ MECLİSE GİRDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Memleket Partisi, meclise girebilmek için alması gereken oy miktarına ulaşamadı ve meclise giremedi. 14 Mayıs seçimlerinde Memleket Partisi, 502.168 oy topladı.