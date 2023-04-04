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Memleket Partisi hangi ittifakta? Muharrem İnce Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?

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Seçim günü yaklaştıkça vatandaşlar seçim gündemine ilişkin tüm detayları araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de seçimlerde Memleket Partisi hangi ittifakta oldu. Peki, Memleket Partisi hangi ittifakta?

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Memleket Partisi hangi ittifakta, konusu son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, Memleket Partisi hangi ittifakta Muharrem İnceMillet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?

Memleket Partisi HANGİ İTTİFAKTA?

Millet İttifakı Partileri:

CHP Cumhuriyet Halk Partisi - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti - Meral Akşener

DP Demokrat Parti - Gültekin Uysal

SAADET Saadet Partisi - Temel Karamollaoğlu

DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi - Ali Babacan

Gelecek Partisi - Ahmet Davutoğlu

Cumhur İttifakı Partileri:

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi - Recep Tayyip Erdoğan

MHP Milliyetçi Hareket Partisi - Devlet Bahçeli

BBP Büyük Birlik Partisi - Mustafa Destici

YENİDEN REFAH Yeniden Refah Partisi - Fatih Erbakan

Seçim Sonuçları

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Memleket Partisi Muharrem İnce Gündem Politika Haberler

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