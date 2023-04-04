Memleket Partisi hangi ittifakta? Muharrem İnce Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?

Seçim günü yaklaştıkça vatandaşlar seçim gündemine ilişkin tüm detayları araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de seçimlerde Memleket Partisi hangi ittifakta oldu. Peki, Memleket Partisi hangi ittifakta?