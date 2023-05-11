Memleket partisi hangi ittifakta, Cumhur mu, Millet mi?
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Memleket partisi hangi ittifakta, Cumhur mu, Millet mi ne demek soruları yer alıyor. Peki, Memleket partisi hangi ittifakta, Cumhur mu, Millet mi? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken siyasi liderlerin söylemleri sonrası gündem olan konuları araştırdı. Vatandaşlar arama motorlarında Memleket partisi hangi ittifakta, Cumhur mu, Millet mi ne demek sorularına yanıt aradı.
MEMLEKET PARTİSİ HANGİ İTTİFAKTA, CUMHUR MU, MİLLET Mİ?
"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu.
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçime katılıyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet ÖzATA İttifakı altında birleşti.
AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor.
Memleket Partisi hiçbir ittifaka dahil olmadı.