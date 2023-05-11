Memleket partisi hangi ittifakta, Cumhur mu, Millet mi?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Memleket partisi hangi ittifakta, Cumhur mu, Millet mi ne demek soruları yer alıyor. Peki, Memleket partisi hangi ittifakta, Cumhur mu, Millet mi? İşte detaylar...