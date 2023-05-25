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Memleket Partisi hangi adayı destekliyor? Muharrem İnce hangi ittifakta?

Memleket Partisi hangi adayı destekliyor? Muharrem İnce hangi ittifakta?

Gündem Haberleri

Partinin genel merkezinde saat 14.00'te Muharrem İnce başkanlığında bir araya gelecek olan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararını açıkladı. Peki, Memleket Partisi hangi adayı destekliyor? Muharrem İnce hangi ittifakta?

Memleket Partisi, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerindeki tutumunu belirlemek için bugün toplandı ve 28 Mayıs kararını açıkladı. Peki, Memleket Partisi hangi adayı destekliyor? Muharrem İnce hangi ittifakta?

MEMLEKET PARTİSİ HANGİ ADAYI DESTEKLİYOR?

Memleket Partisi, 2. turda tarafsız kalacağını açıkladı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Memleket Partisi Gündem Politika Haberler

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