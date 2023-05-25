Memleket Partisi hangi adayı destekliyor? Muharrem İnce hangi ittifakta?

Partinin genel merkezinde saat 14.00'te Muharrem İnce başkanlığında bir araya gelecek olan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararını açıkladı. Peki, Memleket Partisi hangi adayı destekliyor? Muharrem İnce hangi ittifakta?