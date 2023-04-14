Memleket Partisi Batman adayı kim? Ahmet Cahit Tayanç kimdir?

Ahmet Cahit Tayanç Batman'da Memleket Partisi adayı oldu. Sosyal medyada gündem olan gelişme sonrası Memleket Partisi Batman adayı kim? Ahmet Cahit Tayanç kimdir? Gibi konular merak edildi.