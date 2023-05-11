Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyorken Muharrem İnce'nin gündem ile ilgili yapacağı basın açıklaması merak ediliyordu. Yapılan açıklamanın ardından Memleket partisi adaylıktan çekildi mi? Memleket partisi seçimden çekildi mi? Memleket partisi seçimde var mı, açıklaması ne? araması yapıldı.

Memleket partisi adaylıktan çekildi mi? merak ediliyor. Muharrem İnce basın açıklaması ne zaman olduğu merak edildi. Sosyal medyadan servis edilen kaset iddialarıyla gündeme gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yaptığı toplantıda büyük çoğunluğun çekilme yönünde karar aldığı iddia edildi. Son kararını henüz vermeyen İnce'nin genel merkeze gittiği ve basın açıklaması yaptı. Peki, Memleket partisi adaylıktan çekildi mi? Memleket partisi seçimden çekildi mi? Memleket partisi seçimde var mı, açıklaması ne?

MEMLEKET PARTİSİ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

Sosyal medyadan servis edilen kaset iddialarıyla gündeme gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yaptığı toplantıda büyük çoğunluğun çekilme yönünde karar aldığı iddia edildi. Son kararını henüz vermeyen İnce'nin genel merkeze gittiği ve saat 14.00'te açıklama yaptı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu milletim için yapıyorum. Yoksa seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bana atacaklar" dedi.