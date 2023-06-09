Memik Yılmaz kimdir? Yeni Gaziantep FK başkanı Memik Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!
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Gaziantep FK'nin olağan genel kurulunda başkanlığa Memik Yılmaz seçildi. Bunun ardından futbol severler, Memik Yılmaz'ın hayatını, kariyerini ve biyografisini merak etti. Peki, Memik Yılmaz kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, evli mi? Memik Yılmaz ile ilgili bilgiler yazımızda...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Memik Yılmaz geliyor. Peki, Memik Yılmaz kimdir? Yeni Gaziantep FK başkanı Memik Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
GAZİANTEP FK YENİ BAŞKANI KİM OLDU?
Gaziantep FK'nin olağan genel kurulunda tek listeyle gidilen seçimde Memik Yılmaz kulüp başkanı seçildi. Yeni başkan, kulübün daha iyi yerlere geleceğini belirtirken, yönetim kurulu listesinde 28 isim yer aldı.
MEMİK YILMAZ KİMDİR?
Memik Yılmaz, Gaziantep FK'nin yeni başkanıdır.
Başkan Memik Yılmaz'ın yönetim kurulu listesinde, şu isimler yer alıyor:
İsmet Özcan, Ömer Çakmak, Serhat Tümer, İbrahim Dicle, Abdullah Acar, Ali Fuat Ceyhun, Hayri Aytaç, Fevzi Uslu, Seçil Kömürcü, Uğur Şireci, İdris Kalkan, Halil Demir, Bülent Kaya, Uğur Tosun, Güney Dağdeviren, Gökhan Karakayalı, İlhan Kılınç, Mustafa Kara, Bülent İngeç, Mustafa Kemal Şerbetçi, Ali Kumru, Fatih Konuk, Orhan Yılmaz, Memik Yılmaz, Mehmet Fırat Dicle, Saliha Kübra Kabaali, Tevfik Göğüş, İrfan Karakuzulu, Abdulkadir Gözegir.