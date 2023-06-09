Memik Yılmaz kimdir? Yeni Gaziantep FK başkanı Memik Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Gaziantep FK'nin olağan genel kurulunda başkanlığa Memik Yılmaz seçildi. Bunun ardından futbol severler, Memik Yılmaz'ın hayatını, kariyerini ve biyografisini merak etti. Peki, Memik Yılmaz kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, evli mi? Memik Yılmaz ile ilgili bilgiler yazımızda...