Meme Kanseri Farkındalığı Ayı'nda 'Hayatın Renklerini Yeniden Keşfet' Etkinliği Büyük Başarıyla Gerçekleşti

Meme kanseri farkındalığı ayı kapsamında, 'Hayatın Renklerini Yeniden Keşfet' etkinliği Areola Türkiye tarafından düzenlendi. Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahı Op. Dr. Kemal Raşa, Uzman Klinik Psikolog Dilşah Özcan ve Areola Türkiye Kurucusu Gülsüm Sözen'in sunumlarıyla gerçekleşen etkinlik, meme kanseri farkındalığını artırmak, bilgi paylaşmak ve destek olmak amacıyla düzenlendi.

Meme kanseri farkındalığı ayı kapsamında, Areola Türkiye tarafından düzenlenen "Hayatın Renklerini Yeniden Keşfet" etkinliği büyük bir coşkuyla Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşti. Etkinliğe Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahı Op. Dr. Kemal Raşa, Uzman Klinik Psikolog Dilşah Özcan ve Areola Türkiye Kurucusu Gülsüm Sözen gibi önemli isimlerin sunumlarıyla anlamlı bir gün yaşandı. Etkinliğin ana sponsorları arasında Soi Cosmetics, Aura Artwork, Bumerang Group, Haberler.com ve Swisscolor yer aldı.

Meme kanseri, dünya genelinde kadınlar arasında yaygın kanser türlerinden biri olarak bilinir ve her yıl Ekim ayı, meme kanseri farkındalığı ayı olarak kabul edilir. Areola Türkiye'nin "Hayatın Renklerini Yeniden Keşfet" etkinliği de bu farkındalığı artırmak, bilgi paylaşmak ve destek olmak amacıyla gerçekleşti.

Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, etkinlikte yaptığı konuşmada, meme kanserine karşı erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu vurguladı ve Türk Kanser Derneği'nin bu alandaki çalışmalarını desteklemek için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca, meme kanseri ile mücadelede kararlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahı Op. Dr. Kemal Raşa, meme kanseri cerrahisi hakkında katılımcılara derinlemesine bilgi vererek, tedavi seçeneklerinin ve ameliyatın önemini anlattı. Op. Dr. Raşa, meme kanseri hastalarının sağlık ekipleriyle işbirliği yapmanın önemini vurguladı.

Uzman Klinik Psikolog Dilşah Özcan, kanserle mücadele sürecinde psikolojik destek ve rehberliğin ne kadar hayati olduğunu anlattı. Hastaların duygusal ihtiyaçlarını ele almanın, tedavi sürecini olumlu bir şekilde etkileyebileceğini belirtti.

Etkinliğin düzenleyicisi Areola Türkiye Kurucusu Gülsüm Sözen, meme kanseri konusundaki farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirtirken, Areola Türkiye'nin meme ucu renklendirme hizmetleriyle meme kanseri geçiren hastalara ücretsiz olarak destek sağladığını vurguladı. Sözen ayrıca, Areola Türkiye'nin gelecekteki projelerinden bahsederek, meme kanseri hastalarının yaşamlarını iyileştirmeye yönelik kararlılıklarını ifade etti.

Sponsorlar arasında yer alan Soi Cosmetics, Aura Artwork, Bumerang Group, Haberler.com ve Swisscolor, etkinliğin başarısına önemli katkılarda bulundu ve meme kanseri farkındalığı ayının etkin bir şekilde kutlanmasına olanak sağladılar.