Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kayseri Belediye Başkan adayı ise Memduh Büyükkılıç oldu. Vatandaşlar, Memduh Büyükkılıç'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Memduh Büyükkılıç kimdir? AK Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç kaç yaşında, nereli?

MEMDUH BÜYÜKILIÇ KİMDİR?