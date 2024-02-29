Memduh Büyükkılıç kimdir? AK Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç kaç yaşında, nereli?
Memduh Büyükkılıç kimdir? AK Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kayseri Belediye Başkan adayı olan Memduh Büyükkılıç hakkında merak edilenler ortaya çıktı. Büyükkılıç'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi soruların yanıtları araştırıldı.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kayseri Belediye Başkan adayı ise Memduh Büyükkılıç oldu. Vatandaşlar, Memduh Büyükkılıç'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Memduh Büyükkılıç kimdir? AK Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç kaç yaşında, nereli?
MEMDUH BÜYÜKILIÇ KİMDİR?
- 25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri/Develi'de doğdu.
- Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu.
- Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı.
- Nöroloji dalında uzmanlığını aldı.
- Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı.
- Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde Tabip Teğmen olarak tamamladı.
- Değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) yöneticilik ve başkanlık yaptı.
- Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi.
- 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi.
- 1999 yılında Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında Ak Parti'den belediye başkanı seçildi.
- Halen Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde, Kayseri AK Parti Belediye başkan adayı oldu.